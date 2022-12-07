В Петербурге решили построить новый архивный комплекс

В четверг, 8 декабря, в Петербурге состоится установка закладного камня, чтобы дать старт строительству нового здания Архивного комплекса для государственных архивных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В будущее здание переедут Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства города. Завершить строительство здания планируется к осени 2024 года.

В этом здании общая протяженность стеллажных полок возрастет с 16,6 километра до 22,5 километра. Здесь появятся помещения для реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплета. Также здесь организуют конференц-зал, зал научной библиотеки и два читальных зала.

Работы будут выполнять за счет средств городской казны. На эти работы понадобится 1,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга задолжали по взносам в Фонд капитального ремонта (ФКР) 5,4 миллиарда рублей. Хотя задолженность и сокращается, сообщили в пресс-службе фонда.