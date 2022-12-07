Петербуржцы задолжали фонду капремонта миллиарды

Жители Санкт-Петербурга задолжали по взносам в Фонд капитального ремонта (ФКР) 5,4 миллиарда рублей. Хотя задолженность и сокращается, сообщили в пресс-службе фонда.

В ведомстве также добавили, что собираемость взносов на капитальный ремонт за ноябрь этого года вновь превысила 100 процентную отметку и составила – 132%. Это уже четвертый месяц подряд, когда фонду удается добиться таких высоких показателей сбора средств.

«В этом году Фонд реализует большую кампанию по работе с задолженностью, это может вызывать неудобства для собственников, но мы стараемся разбираться с каждым случаем индивидуально», — сказали в пресс-службе.

В частности, в ведомстве напомнили, что в фонде действует программа реструктуризации. Она дает возможность погасить долг равными долями в комфортном для собственника темпе. Сама рассрочка является беспроцентной, но по факту погашения долга будут начислены пени.

Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2022 года банки выдали петербуржцам потребительские кредиты на общую сумму в 107,3 миллиарда рублей. Это на 40,3% меньше, чем за такой же период, но в прошлом году (в январе-октябре 2021 года — 180,6 миллиарда рублей).