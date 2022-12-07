За год жители Петербурга набрали потребительских кредитов на 107 миллиардов

За январь-октябрь 2022 года банки выдали петербуржцам потребительские кредиты на общую сумму в 107,3 миллиарда рублей. Это на 40,3% меньше, чем за такой же период, но в прошлом году (в январе-октябре 2021 года — 180,6 миллиарда рублей). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Примечательно, что с таким показателем Санкт-Петербург входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике объемов выданных потребкредитов, занимая третье место. Северную столицу обогнали только Москва и Московская область.

В целом же по стране, наибольший объем выданных за этот период 2022 года потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что россияне в целом стали реже брать потребкредиты.