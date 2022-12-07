Россияне стали реже брать потребкредиты

Россияне стали реже брать потребкредиты
фото: baltphoto

По данным за январь-октябрь 2022 года в России было выдано потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) на сумму 2,19 триллиона рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако в бюро обращают внимание, что этот показатель существенно ниже прошлогоднего. Так, эта сумма на 40,7% меньше, чем за январь-октябрь 2021 года. Тогда банки страны выдали ее жителям потребительские кредиты на общую сумму порядка 3,69 триллиона рублей.

Интересно, что, если сравнивать с 10 месяцами «пандемийного» 2020 года, то объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно — на 13,9% (в январе–октябре 2020 года — 2,54 триллиона рублей).

«Ситуация с выдачей потребкредитов в текущем году схожа с «карантинной» весной 2020 года. В обоих случаях вслед за «весенним» падением, в целом, наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

деньги кредит общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали 61-летнего мужчину, пристававшего к 12-летнему ребенку
В Петербурге фиксируется рост заболеваемости коронавирусом
В Петербурге от гриппа привились порядка 60% жителей
Россияне стали реже брать потребкредиты
Стало известно, сколько петербуржцев довольны своей зарплатой
В Петербурге поступило сообщение о минировании школы
Полис ОСАГО с расширением на Белоруссию могут запустить уже в 2023 году
Канал Грибоедова и Фонтанку планируют исключить из числа водных путей Петербурга