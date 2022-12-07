Россияне стали реже брать потребкредиты

По данным за январь-октябрь 2022 года в России было выдано потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) на сумму 2,19 триллиона рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако в бюро обращают внимание, что этот показатель существенно ниже прошлогоднего. Так, эта сумма на 40,7% меньше, чем за январь-октябрь 2021 года. Тогда банки страны выдали ее жителям потребительские кредиты на общую сумму порядка 3,69 триллиона рублей.

Интересно, что, если сравнивать с 10 месяцами «пандемийного» 2020 года, то объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно — на 13,9% (в январе–октябре 2020 года — 2,54 триллиона рублей).