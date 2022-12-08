В СК подали заявление на Володина и Толстого за «фейки» о суррогатном материнстве

Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев прошел второе чтение в Государственной Думе России. Gazeta.spb узнала у генерального директора компании «Росюрконсалтинг», специализирующейся на репродуктивном праве, Константина Свитнева, насколько целесообразна данная инициатива.

Как стало известно в ходе разговора, он подал заявление в Следственный Комитет РФ на одного из инициаторов законопроекта.

Авторами инициативы, согласно официальному порталу системы обеспечения законодательной деятельности, являются депутаты Петр Толстой, Анна Кузнецова, Василий Пискарев, а также еще двое и сенатор Российской Федерации Маргарита Павлова.

«Случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства и ранее попадали в поле зрения правоохранителей», – подчеркнули в пояснительной записке к закону. В ней также приводятся примеры различных уголовных процессов, связанных с суррогатным материнством и предполагаемой торговлей детьми.

Константин Свитнев считает доводы депутатов недостаточными и не согласен с их позицией в этом вопросе:

«Это достойно сожаления, печально. Любой человек вне зависимости от пола и супружеского статуса может стать родителем и государству нужно все цело поддерживать людей, готовых стать родителями», – такое мнение выразил собеседник издания.

При этом Константин Свитнев отметил, что, по его мнению, доводы инициаторов законопроекта совершенно безосновательны. Так утверждение о том, что 45 тысяч детей, рожденных по программе суррогатного материнства, были «проданы в рабство», считает эксперт, не соответствует действительности. По его словам, за последние 16 лет число всех рожденных таким образом детей исчисляется в пределах тысячи.

«Я даже обратился в следственный комитет с соответствующим заявлением», – добавил Константин Свитнев. Он действительно 6 декабря текущего года направил заявление в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и депутата Петра Толстого, одного из авторов инициативы.

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