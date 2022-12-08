В Петербурге ожидается снежный Новый год

В Петербурге ожидается снежный Новый год
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Наступление Нового года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться обильными снегопадами, из-за которых на улицах города сформируется снежный покров. Такой прогноз сделал главный синоптик города Александр Колесов.

«Давайте настраиваться на то, что не должен (снег – прим. ред.) растаять. Пока зима продолжается. На следующей неделе есть перспективы южных циклонов, они наиболее опасны для нас», – рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам начальника Гидрометцентра Северной Столицы, на следующей неделе выпадет еще больше снега. Предсказывая, что в городе, возможно, будет «штормить», Александр Колесов добавил, что выпадение 10-15 миллиметров осадков обернется коллапсом для петербуржцев. И 80% снега долежит до Нового года из-за нехватки тепла.

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