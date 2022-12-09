За день в Петербурге утилизировали большее 800 Камазов снега

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки спецтехника предприятий, относящихся к Комитету по благоустройству, перевезла на утилизацию 16,6 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Ночью, пока магистрали относительно пусты, можно быстрее вывозить то, что насыпалось за день и оперативно сдвинуто с проезжей части и тротуаров», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале горадминистрации.

В Смольном отметили, что на дорогах сейчас очень непростая ситуация. Сложнее всего приходится работникам ручного труда, а снег, тем временем, продолжает падать: за сутки выпало почти 3 сантиметра.