За день в Петербурге утилизировали большее 800 Камазов снега

За день в Петербурге утилизировали большее 800 Камазов снега
Фото: пресс-служба Жилищного комитета Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки спецтехника предприятий, относящихся к Комитету по благоустройству, перевезла на утилизацию 16,6 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Ночью, пока магистрали относительно пусты, можно быстрее вывозить то, что насыпалось за день и оперативно сдвинуто с проезжей части и тротуаров», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале горадминистрации.

В Смольном отметили, что на дорогах сейчас очень непростая ситуация. Сложнее всего приходится работникам ручного труда, а снег, тем временем, продолжает падать: за сутки выпало почти 3 сантиметра.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в выходные – 10 и 11 декабря – жители Санкт-Петербурга смогут отдохнуть от снегопадов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

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