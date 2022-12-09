Более чем 60% опрошенных петербуржцев хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайн

61% респондентов в Петербурге считают, что мобильный интернет может заменить проводной при работе в удаленном формате. Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведенного среди абонентов оператора с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объемных файлов. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные петербуржцы проходят образовательные курсы или участвуют в совещаниях по видеосвязи.

Среди обязательных условий для комфортной «удаленки» участники опроса в Петербурге указали: надежный мобильный и проводной интернет, удобное рабочее место и тишину во время работы. Причем первый фактор можно назвать определяющим – его выбрали 69% опрошенных.

Напомним, что билайн за последние несколько лет заметно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось вдвое. Кроме того, в 2022 году оператор осуществил на всей своей сети в Петербурге и Ленобласти масштабный рефарминг, что позволило расширить пропускную способность сети. По данным компании, это увеличило среднюю скорость мобильного интернета 4G билайн в области на 25%, а в Петербурге – на 30%.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов в 10 городах страны перейти на дистанционный режим работы. Как показали итоги исследования, около 51% опрошенных уже работают или хотели бы работать удаленно. В Петербурге этот показатель составляет 54%.

*Исследование было проведено в городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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