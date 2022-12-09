Группа «Газпром теплоэнерго» завершила реорганизацию компаний в Ленинградской области

8 декабря 2022 года завершена реорганизация ООО «Петербургтеплоэнерго». Общество стало правопреемником АО «Газпром теплоэнерго» в части всех прав и обязанностей филиала в Ленинградской области, а также правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».

«Петербургтеплоэнерго» сегодня — это динамично развивающаяся компания с эффективной организационной структурой, отлаженными бизнес-процессами и высоким уровнем компетенций. Объединение активов Группы компаний «Газпром теплоэнерго», расположенных в Ленинградской области, на базе «Петербургтеплоэнерго» призвано оптимизировать деятельность структуры и в конечном итоге более качественно решать вопросы поставки коммунальных ресурсов потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Справка:

АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический холдинг. Компания объединяет 21 региональное теплоснабжающее предприятие, которые обеспечивают работу 1 256 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 11 тыс. Гкал/ч.