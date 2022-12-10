Власти Петербурга рассказали, когда в городе решится проблема обманутых жителей

В 2023 году в Петербурге достроят все проблемные дома, а значит и решат проблемы всех обманутых дольщиков города. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов во время прямого эфира 10 декабря.

По его словам, к началу 2022 года в городе удалось возвести 54 проблемных дома. В 2023 году планируется достроить оставшиеся пять проблемных домов. Он обратил внимание на то, что за 10 лет в Петербурге построено более 30 миллионов квадратных метров жилья. Однако не все застройщики оказались добросовестными, часть из них не справилась со своими обязательствами.

Для решения проблемы были найдены подрядчики, которые завершат чужие работы. В частности, найден новый исполнитель для достройки ЖК «Ломоносовъ». Он уже достроил в этом жилом комплексе третий и четвертый корпуса и устраняет недоделки во втором корпусе. Отметим, что в первоначальный застройщик этого комплекса организовал целую пирамиду, собрав деньги с дольщиков. Однако средства пошли не на строительство этого дома, а на достройку домов в Ленобласти. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В целом же, по словам Беглова, на сегодняшний день в городе менее 200 обманутых дольщиков.