IKEA отказала требовавшим выплат и сохранения рабочих мест

Руководство IKEA отказало сотрудникам, требовавшим выплат и сохранения рабочих мест. Об этом сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.
Как поясняет «Петербург2«, речь идет о фабриках в Тихвине и Кировской области. Предполагается, что из-за такого решения может начаться забастовка на всех фабриках IKEA в России.
Ранее решили протестовать и сотрудники IKEA в Петербурге. Информация об этом опубликована в группе «Профсоюз Икеа Дыбенко» во «ВКонтакте».
Сотрудники это филиала стали публиковать фотографии с хештегом «мы остаемся». Эта акция протеста связана с тем, что сеть отказывается от проведения переговоров, говорится в посте.
«За коллективные переговоры! За право выбора: или сохранить рабочие места, или достойные выходные пособия!», — отмечали протестующие.