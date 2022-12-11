IKEA отказала требовавшим выплат и сохранения рабочих мест

IKEA отказала требовавшим выплат и сохранения рабочих мест
Фото: unsplash

Руководство IKEA отказало сотрудникам, требовавшим выплат и сохранения рабочих мест. Об этом сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

Как поясняет «Петербург2«, речь идет о фабриках в Тихвине и Кировской области. Предполагается, что из-за такого решения может начаться забастовка на всех фабриках IKEA в России.

Ранее решили протестовать и сотрудники IKEA в Петербурге. Информация об этом опубликована в группе «Профсоюз Икеа Дыбенко» во «ВКонтакте».

Сотрудники это филиала стали публиковать фотографии с хештегом «мы остаемся». Эта акция протеста связана с тем, что сеть отказывается от проведения переговоров, говорится в посте.

«За коллективные переговоры! За право выбора: или сохранить рабочие места, или достойные выходные пособия!», — отмечали протестующие.

общество


 

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