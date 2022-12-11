Недогуляли: что делать, если использовали не все отпускные в уходящем году?

У всех россиян, работающих по трудовому договору, есть право на получение отпуска протяженностью не менее 28 календарных дней в год. Однако бывают случаи, когда отгулять свой отпуск до конца не удалось. Рассказываем, как быть в этой ситуации.

Отгулять попозже

Все свои не отгулянные отпускные дни вы вполне можете отложить на следующий год. Работодатель не может отказать вам в требовании перенести отпускные дни. Отметим, что согласно (ч. 4 ст. 124 ТК РФ), запрещается не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд.

Добавим, что за нарушение данного требования возможно привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а при повторном совершении аналогичного правонарушения — по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Обращаем внимание, что неиспользованные отпуска не сгорают. Не использованные дни отпуска в предыдущий рабочий год могут быть присоединены к отпуску за текущий рабочий год. А вот в случае увольнения работодатель вам должен выплатить компенсацию в денежном эквиваленте за эти неотгулянные дни.

Уточним, что работодатель не в праве перенести ваши отпускные на следующий год, если вы не давали на то своего согласия. Важно и то, что отпускные нельзя перенести на несколько лет вперёд. Перенесенный отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставлен.

Почему неиспользованный отпуск не выгоден работодателю

Конечно же, если сотрудник долго не был в отпуске, у него накопится достаточно много неотгулянных дней. Эта ситуация в свою очередь совсем не выгодна работодателю. В частности, в компанию может нагрянуть трудовая инспекция, у которой вполне может возникнуть вопрос: почему сотрудники не могут своевременно воспользоваться правом на ежегодный отпуск?

Во-вторых, в случае увольнения, как мы уже говорили, работодатель должен будет выплатить вам компенсацию за неотгулянные отпускные. Чем больше таких дней, тем больше и размер компенсации.

Дабы избежать такой ситуации, работодатель вполне может «выгонять» вас в отпуск. Все-таки самый простой и приемлемый для всех сторон вариант – если работник все-таки отгуляет свой отпуск, за один раз или частями.

Конечно, можно оформить отпуск, но продолжать работать. Однако такой расклад в первую очередь не выгоден для самого сотрудника. В такой ситуации за дни работы сотруднику выплачивают отпускные, а заработанные деньги он просто теряет. Ведь официально в этот период он не работает. Да и об отдыхе при таком варианте не может идти и речи.