На пути к лучшему: как избавиться от вредных привычек

Каждый из нас имеет какие-то привычки. Часть из них может быть вполне полезной, часть — не приносящих вред. Но некоторые из них все-таки могут пагубно влиять. Рассказываем, что вам может помочь на пути к избавлению от вредных привычек.

Признайте проблему

Признать наличие той или иной проблемы — уже большой шаг на пути к ее решению. Проанализируйте свою привычку, её влияние на вас. В таком случае у вас будет больше шансов обуздать свою привычку и начать ее контролировать. Хороший способ — визуализация. Например, отмечайте каждую выкуренную сигарету в каком-нибудь блокноте. В таком случае вы будете видеть масштабы проблемы. Возможно, так вы осознаете, насколько нужно избавиться от нее.

Замените свою привычку

Попробуйте свою вредную привычку заменить на какую-то полезную. Условно, попробуйте вместо курения сигарет заняться спортом. Конечно, по началу будет сложно, но в этом вопросе важна регулярность. Конечно, для этого нужно собраться с духом, но поверьте, результат совершенно точно того стоит.

Измените обстановку

Имеет смысл и скорректировать обстановку. Например, если вы хотите окунуться в спорт, попробуйте подписаться на социальные сети с мотивацией, начните общаться с теми, кто уже погружен в эту тему. Если вы пытаетесь сесть на правильное питание, для начала уберите со стола все намеки на вредную пищу. Когда глаза не мозолят чипсы и конфеты, проще удержаться.

Поддержка

Попросите вас поддержать ваших близких. Когда вы заручитесь поддержкой, вам станет проще. Можно также попробовать найти себе новых знакомых по интересам. Во-первых, так будет проще внедрять в свою жизнь что-то новое. Во-вторых, вы сможете узнать много интересного про свою привычку и обзавестись полезными знакомствами.