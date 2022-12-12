Не первый снег: петербуржцы начали неделю с многокилометровых пробок

Утром в понедельник, 12 декабря, жители Санкт-Петербурга столкнулись проблемами на дорогах. В час-пик в городе наблюдались «многокилометровые» заторы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Очередную неделю усилий коммунальных служб оказывается недостаточно для противодействия погодным условиям. Дорожная ситуация в городе оставляет желать лучшего.

Согласно публикуемым данным, к 08:40 в Северной столице загруженность дорог достигла отметки в 9 баллов. На интерактивной карте видно, что вся центральная часть города «выкрашена» в красный.

Также на территории города успели зафиксировать свыше 20 дорожно-транспортных происшествий. Так, например, из-за аварии на Московском проспекте затруднено движение на двух полосах. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Дороги заметены снегом. На Московском проспекте сейчас средняя скорость движения 30 км/ч», – прокомментировал ситуацию один из пользователей социальной сети.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что власти Санкт-Петербурга снова не смогли справиться с климатической ситуацией. Коммунальные службы оказались не готовы к декабрьским снегопадам.