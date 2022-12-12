В аэропорту Петербурга задерживают рейсы из-за метели

В понедельник, 12 декабря, в Санкт-Петербурге наблюдается значительное ухудшение погодных условий. Обильный снегопад и ветер также сказались и на авиаперелетах: больше 10 рейсов оказались задержаны в аэропорту «Пулково».

Не смотря на задержки, авиагавань работает в штатном режиме, о значительных проблемах с прилетами и отправлениями не сообщается. Согласно информации, опубликованной на онлайн-табло, в период с 07:00 до 10:00 задержаны 14 рейсов.

Пассажиры в настоящий момент не могут улететь в Ставрополь, Сочи, Архангельск, Москву, Казань, Баку, Мурманск, Ургенч, Минск, Чебоксары и Калининград. При этом ситуация с пребывающими рейсами оказалась еще хуже, судя по табло.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что утром в понедельник, 12 декабря, жители Санкт-Петербурга столкнулись проблемами на дорогах. В час-пик в городе наблюдались «многокилометровые» заторы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».