На развитие российских гостиниц выделят 4 млрд рублей

Российское правительство вложит 4 миллиарда рублей на развитие гостиничной инфраструктуры. В 19 субъектах государства, наиболее востребованных с точки зрения туризма и отдыха, активно создаются модульные отели.

Под ними понимаются дома для отдыха, собранные из блоков. В нем можно останавливаться круглогодично, чтобы насладиться местными красотами.

Свои двери откроют для новых путешественников гостиницы, расположенные на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Карелии, Крыму, Северной Осетии, Алании, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском и Приморском краях, Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, на Камчатке и в городе Севастополе.

Ключевое достоинство модульных отелей – простота их возведения: все конструкции производятся на предприятии, нужно только их собрать, установить и обеспечить подключение к сетям.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что LTE от Мегафона помог петербуржцам поделиться красотами Северного Кавказа.