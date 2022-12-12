Интерактивная карта помогла найти снегоуборщики в Петербурге

Циклон «Бригит» с утра и до позднего вечера засыпает Санкт-Петербург снегом 12 декабря. По информации комитета по благоустройству, которым руководит Василий Пониделко, днем расчищать снег должны 964 единицы спецтехники. Интерактивная карта позволила вычислить часть из них.

Как сообщает Мойка78 с ссылкой на данные из вышеуказанной карты, в реальном времени показывающей передвижение снегоуборщиков, к 18:30 на линии работает только 286 машин. Некоторые из них – на холостом ходу.

Ожидаема, большая часть техники курсирует по центру Северной столицы – в час-пик «Яндекс.Пробки» показывал там 10-балльные пробки, из-за которых идти было быстрее, чем передвигаться на транспорте.

Одиночные единицы техники работали на улице Жуковского и Звенигородской, а также на Воскресенской набережной и Стремянной улице. Сразу три машины с щеточным оборудованием направились на уборку 2-й Советской улицы, хотя на остальных Советских и других соседних улицах совсем никого.