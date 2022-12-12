В Парголово появится новый ТРЦ

В Парголово появится новый торгово-развлекательный центр. Соответствующую документацию одобрил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Площадь будущего торгового кластера оценивается в 24 тысячи квадратных метров. Также в планы администрации входит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 4 тысячи квадратных метров соответственно.

Территория, выделенная под строительство, ограничена улицами Федора Абрамова, Михаила Дудина, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова и Заречной. В торговом центре будут размещены магазины, кафе, рестораны и другие развлекательные заведения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что эксперт предсказал будущее российских торгово-развлекательных центров. Многие зарубежные бренды ушли с российского рынка, что соответствующим образом повлияло на ситуацию в магазинах.