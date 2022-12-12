Эксперт предсказал будущее российских ТЦ

Многие зарубежные бренды ушли с российского рынка, что соответствующим образом повлияло на ситуацию в магазинах. О том, какое будущее ждет российские торговые центры, Gazeta.spb рассказал автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

По его словам, замена ушедших брендов другими арендаторами возможна, но не полностью:

«Если мы говорим о спортивных товарах, обуви и товаров для дома — тут одни торговые сети или бренды замещают другие […] Если же мы возьмем бренды одежды, то тут даже ушедшие марки массового сегмента платили больше и были щедрее любого российского бренда», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что некоторые ТРЦ могут быть перепрофилированы под другие цели в зависимости от характеристик и расположения. При этом значительный ущерб понесли киноплексы – главная особенность многих ТЦ.

«Как коммерческая недвижимость ТЦ испытывают сложности с начала пандемии и уже адаптировались и к более низкому спросу, и к смене арендаторов», – подытожил Петр Кирьян.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что будет на месте закрывшегося кинотеатра в ТРК «ЛиговЪ».