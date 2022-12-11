Стало известно, что будет на месте закрывшегося кинотеатра в ТРК «ЛиговЪ»

Крупнейший владелец торговой недвижимости в Петербурге, компания «Адамант», на месте закрывшегося кинотеатра в ТРК «ЛиговЪ» открыла офисные помещения.

Так реконструировать помещение было необходимо под действующего арендатора, рассказывают в «Адаманте». При этом в компании обратили внимание, что такое перепрофилирование площадей привело к увеличению выручки от сдаваемых площадей. Причем выручка показала троекратный рост, если сравнивать с периодом, когда на этом месте располагался кинотеатр, рассказывает «РБК-Петербург».

После реконструкции площадь помещения может составить порядка 4 тысяч квадратных метров. Помещение уже претерпело определенные изменения. Например, пришлось расшить фасад, чтобы установить окна, убрать перепад высот из-за ступеней в зале.

Ранее сообщалось, что по данным NF Group, доля высвободившихся площадей в основных ТЦ Петербурга по итогам 2022 года достигла 12,6%. Уже в следующем году этот показатель может возрасти вплоть до 15% за счет тех брендов, которые пока не приняли решение о том, уходить ли с российского рынка. Эксперты высказали мнение, кто может занять пустеющие площади.