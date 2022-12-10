Стало известно, кто заменит ушедшие бренды в торговых центрах Петербурга

По данным NF Group, доля высвободившихся площадей в основных ТЦ Петербурга по итогам 2022 года достигла 12,6%. Уже в следующем году этот показатель может возрасти вплоть до 15% за счет тех брендов, которые пока не приняли решение о том, уходить ли с российского рынка. Эксперты высказали мнение, кто может занять пустеющие площади.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, уже было достаточно разговоров о том, что освободившиеся площади начнут занимать азиатские бренды. Однако спустя время стало ясно, что если они и пойдут на этот шаг, то точно не в ближайшее время.

В целом же, чтобы зайти на российский рынок, новому бренду требуется порядка 1,5-2 лет. Именно поэтому преимущественно свободные ниши займут российские бренды. Однако есть и интерес со стороны ближайших соседей. Сейчас появилось много свободных площадок по 50-100 квадратных метров, которые занимали международные компании, в этом сегменте есть дефицит. Именно туда хорошо зайдут бренды из Белоруссии и Казахстана, рассказала «РБК Петербург» Хакбердиева.