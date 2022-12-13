В платежки за ЖКУ могут включить оплату «умных» счетчиков

Установка, замена и обслуживание «умных» счетчиков может быть внесена в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Поручение о проработке такой меры дал Минстрою вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации нужно обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций – ред.)».

Кроме того, предполагается, что затраты на установку вышеуказанных счетчиков будут включены в методику ценообразования услуг ЖКХ, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поручения были даны Дмитрием Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

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