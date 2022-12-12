Утвержден проект третьего этапа Широтной магистрали в Петербурге

План третьего этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения между Красногвардейским и Невским районами одобрили во время рабочего совещания в администрации Санкт-Петербурга.
«Широтная магистраль с мостом через Неву – стратегический инфраструктурный проект города, ее строительство предусмотрено Генпланом Санкт-Петербурга», – отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как отметили в пресс-службе Смольного, шестиполосная магистраль общей протяженностью почти в 4 километра протянется от Союзного проспекта на северо-востоке правобережной части Невского района до административной границы города на юго-востоке Красногварднейского района.
«Общая площадь участка для реализации третьего этапа ШМСД составит 50 гектаров», – добавили в сообщении.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что «Петербургтеплоэнерго» переехало после реорганизации.