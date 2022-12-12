«Петербургтеплоэнерго» переехало после реорганизации

ООО «Петербургтеплоэнерго», поставляющее тепло жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии начало работать по новому адресу. Такие изменения связаны с реорганизацией компании.

Как узнала Gazeta.spb, предприятие стало правопреемником АО «Газпром теплоэнерго» и получило весь комплекс прав и обязанностей филиала в Ленинградской области, а также ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».

Теперь ООО «Петербургтеплоэнерго» можно найти в офисе в бизнес-центре «Премьер Лига», расположенном на Лиговском проспекте, 266 в Северной столице. Ближайшая станция метрополитена – «Московские ворота».

Получить обслуживание в очном формате можно в старом офисе вплоть до 14 декабря, но уже со следующего дня общество будет принимать клиентов по новому адресу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что третья площадка особой экономической зоны в Санкт-Петербурге обойдется в 2,9 млрд рублей. Эти средства не будут выделяться из городского бюджета.