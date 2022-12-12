Третья площадка ОЭЗ в Петербурге обойдется в 2,9 млрд рублей

Особая экономическая зона в Санкт-Петербурге уже занимает две площадки: «Нойдорф» площадью в 19 гектаров, расположенную в Стрелье, и «Новоорловскую», укладывающуюся в 163 гектара в Каменке. Третья площадка обойдется в 2,8 млрд рублей

Третья площадка будет называться «Парнас» и расположится на съезде КАД. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) города Дмитрий Прожерин. На указанной территории разместятся инновационные предприятия.

Как сообщает АБН, площадь земельного участка оценивается в 27 гектаров. Следует отметить, что на строительство производственных помещений не будут тратить деньги из бюджета Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что эксперт предсказал будущее российских торгово-развлекательных центров на фоне ухода иностранных брендов с рынка.