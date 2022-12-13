Стоимость «квадрата» Петербурге подскочила вдвое после запуска льготной ипотеки

С момента запуска льготной ипотеки стоимость квартир в новостройках Санкт-Петербурга выросла почти в два раза. Сейчас один квадратный метр жилья там обойдется примерно в 255 тысяч рублей.

Программа «Льготной ипотеки» действует с весны 2020 года. Ее вели в качестве антикризисной меры в период пандемии COVID-19. С ее помощью удалось увеличить спрос на покупку жилья в новостройках.

Тем не менее, при активном сокращении активности застройщиков такая льгота стала причиной резкого увеличения цен.

Как сообщает АБН с ссылкой на данные компании «Nikoliers», до запуска льготной ипотеки стоимость одного «квадрата» в Северной столице составляла 127 тысяч рублей. К концу 2022 года эта сумма выросла до 255 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что какие категории граждан получают льготы на жилье.