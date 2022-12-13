В Петербурге усиленно убирают почти 18 см снега, выпавшего 12 декабря

Дорожные службы Санкт-Петербурга усиленно убирают снег, которым завалило город днем раньше, 12 декабря, из-за циклона «Биргит». При этом вчера с уборкой были серьезные проблемы.

«Главная задача дорожников сейчас – максимально вывезти все то, что насыпала природа нам за ночь. За прошедшие сутки намело 17,5 сантиметров», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Остается надеяться, что усилия коммунальщиков позволят избежать снежного коллапса, который привел к 10-балльным пробкам в центре Санкт-Петербурга в начале недели. Последствия осадков жители города ощутили и сегодня утром, когда из-за снежного покрова на дорогах образовались заторы и происходили аварии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что по информации комитета по благоустройству, которым руководит Василий Пониделко, днем расчищать снег должны 964 единицы спецтехники. Однако интерактивная карта показала, что к 18:30 на линии работали только 286 машин.