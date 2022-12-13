Школьные автобусы смогут проезжать по платным дорогам бесплатно

Школьные автобусы смогут проезжать по платным дорогам бесплатно
Фото: Unsplash

Школьные автобусы смогут бесплатно проезжать по платным дорогам, например, когда детей везут на экскурсии или спортивные соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы Российской Федерации.

«Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы “Единой России”», – уточнили в официальном telegram-канале нижней палаты Федерального собрания.

Законопроект гарантирует бесплатный проезд для школьных автобусов и общественного транспорта, осуществляющего организованную перевозку группы детей. Он также распространяется на автобусы, перевозящие школьников в междугородном и международном сообщении.

«Аналогичная норма действует для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, машин скорой помощи и другого спецтранспорта», – добавили в пресс-службе Государственной Думы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 12 декабря между Санкт-Петербургом и Павловском запустили тактовое движение поездов.

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