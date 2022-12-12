С 12 декабря между Петербургом и Павловском запустили тактовое движение поездов

С понедельника, 12 декабря, между Санкт-Петербургом и Павловском запустили тактовое движение электричек: утром и вечером они будут приезжать и отъезжать с перерывами в 10 минут. Так жители пригорода смогут быстрее до места работы, расположенного в Северной столице, утром и возвращаться домой вечером.

«Именно сегодня исполняется 245 лет городу Павловску и открытие движения в этот день стало своеобразным подарком для жителей и гостей города», – говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что для запуска интервального движения на линию добавили еще 9 пригородных поездов в сторону Павловска – 4 утром и 5 вечером – и 8 поездов в обратном направлении – 4 утром и 4 вечером, соответственно.

Из Павловска поезда будут отходить с 6:00 до 7:00 каждые 15 минут, а с 7:00 до 10:00 – каждые 10 минут. С Витебского вокзала Санкт-Петербурга пассажиры смогут отправиться с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00 – раз в 15 минут, с 17:00 до 19:00 каждые 10 минут.

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