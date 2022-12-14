Фонд капремонта напомнил бизнесу об обязанности оплачивать взносы

Фонд капитального ремонта Петербурга (ФКР) начал работу с собственниками нежилых помещений в многоквартирных домах по сбору взносов и выплате долгов. Их задолженность перед Фондом составляет более 1,25 миллиарда рублей. ФКР напомнил, что все собственники любых помещений в многоквартирных домах обязаны платить взносы в равной степени.

Из-за несовершенства системы сбора взносов, доставшейся новому руководству Фонда от старого, бизнес может не получать квитанций из-за отсутствия почтовых ящиков и не знать о наличии задолженности. Теперь же ФКР предлагает узнавать о состоянии дел на сайте Фонда. В личном кабинете можно добавить сразу несколько помещений, распечатать электронные квитанции, проверить выписки и оплатить взносы без комиссии.

Напомним, с конца 2021 года Фонд возглавил Дмитрий Шутов. В 2022 году выявился ряд серьезных проблем, который потребовал оперативного решения.

Так, весной 2022 года общий долг петербуржцев достиг 6,8 миллиарда рублей из-за переноса в 2021 году платежей в квитанции «Петроэлектросбыта» и недостаточной информированности. Поэтому своевременно была начата кампания по работе с горожанами: модернизация личного кабинета на сайте ФКР, информирование о задолженностях и предоставление рассрочки на полгода для погашения долгов. В мае Фонд разослал петербуржцам 800 тысяч долговых квитанций, а через полгода в октябре – досудебные претензии.

Все эти меры помогли сократить долг петербуржцев на 1,4 миллиарда рублей. Однако это не коснулось бизнеса, поэтому теперь ФКР взялся и за их долги, обеспечив равенство.

Кроме того, новое руководство Фонда начало борьбу с недобросовестными подрядными организациями, срывающими сроки и осуществляющими некачественный ремонт. В этом году ФКР разработал новый тип контрактов, по которому проектной документацией и работами занимается один подрядчик. Кроме того, теперь для контроля расходования средств ведется обязательное банковское сопровождение контрактов, а страхование работ дает возможность обезопасить собственников квартир.