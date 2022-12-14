С начала года из аварийного жилья переехали 152 тысячи россиян

За 11 месяцев текущего года из аварийного жилья выехало порядка 152 тысяч россиян. В результате было расселено 2,52 миллиона квадратных метров. Такие данные привел замредседателя правительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, регионы демонстрируют хорошие темпы реализации этой программы. В то же время девять субъектов уже завершили действующую программу расселения, ещё пять планируют завершить её до конца года.

Отметим, что, начиная с 2019 года Фондом развития территорий перечислено территориям 327,39 миллиарда рублей для переселения граждан из аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что с момента запуска льготной ипотеки стоимость квартир в новостройках Санкт-Петербурга выросла почти в два раза. Сейчас один квадратный метр жилья там обойдется примерно в 255 тысяч рублей.

Программа «Льготной ипотеки» действует с весны 2020 года. Ее вели в качестве антикризисной меры в период пандемии COVID-19. С ее помощью удалось увеличить спрос на покупку жилья в новостройках.