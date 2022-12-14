Власти рассказали, на сколько снизилась зарплата в Петербурге

По итогам января-сентября 2022 года в Санкт-Петербурге реальная зарплата упала на 2,7%. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Елена Замышляева.

По ее словам, реальная зарплата в Петербурге сократилась впервые с 2015 года. Однако тогда падение было существеннее — 7,5%, сказала она. В то же время за 9 месяцев текущего года показатель номинальной зарплаты вырос на 10,9% — до 81,5 тысячи рублей, сказала она. При этом она уточнила, что эта сумма до вычета НДФЛ.

Она обратила внимание, что снижение реальной зарплаты происходит на фоне опережающих темпов роста инфляции. До 2022 года реальная зарплата в городе демонстрировала положительную динамику, отмечает она. Она также выразила надежду, что по итогам года «на что-то положительное выйдем», пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Петербурге растёт спрос на так называемые «мужские» профессии.

В целом за последний месяц количество открытых вакансий в городе уменьшилось на 0,3%, однако на 0,5% возрос спрос на ряд работников. Это в целом не характерно рынка труда в конце года, говорят эксперты.