Эксперты рассказали, на какие профессии в Петербурге растёт спрос

В Петербурге растёт спрос на так называемые «мужские» профессии. К таким выводам пришли аналитики портала hh.ru.

В целом за последний месяц количество открытых вакансий в городе уменьшилось на 0,3%, однако на 0,5% возрос спрос на ряд работников. Это в целом не характерно рынка труда в конце года, говорят эксперты.

По сравнению с прошлой зимой заметный спрос на работников тех сфер, где преимущественно трудятся мужчины. В числе таких сферах оказались «Строительство и недвижимость», (+15,5%), «Инсталляция и сервис» (+32,2%), «Рабочий персонал» (+2%).

В то же время был замечен прирост по таким сферам как «Продажи» (+1,6%), Банки, инвестиции, лизинг» (+0,7%), «Медицина, фармацевтика» (+0,5%), «Начало карьеры» (+1,8%), «Производство» (+0,4%) и «Закупки» (+0,4%).

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству повысить заработную плату работникам бюджетного сегмента экономики в 2023 году. Gazeta.spb узнала детали у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.