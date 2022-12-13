В 2023 году медиков ждет повышение зарплаты

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству повысить заработную плату работникам бюджетного сегмента экономики в 2023 году. Gazeta.spb узнала детали у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.

«Повышение зарплат бюджетников учтено в бюджете за 2023 год. При этом для отдельных категорий граждан, работающих в сфере здравоохранения предусмотрено существенное повышение зарплаты», – рассказала она.

По словам собеседницы издания, цель властей заключается в доведении зарплат медработников минимум до 200% среднемесячной зарплаты в соответствующем субъекте России. Также предусмотрена индексация зарплат для бюджетной сферы в размере 1,6%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургские депутаты пытаются зайти ювелирный бизнес от закрытия. Об этом рассказала одна из парламентариев – Ирина Иванова.