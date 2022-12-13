Петербургские депутаты пытаются спасти ювелирный бизнес от закрытия

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили инициативу, призванную спасти ювелирный бизнес города от закрытия. Об этом рассказала одна из парламентариев – Ирина Иванова.

По ее словам, переход на общую систему налогообложения (НДС), а также введение налоговой и балансовой отчетности приведет к тому, что ювелирам придется нанимать новых сотрудников, не имеющих отношения к производству. Также потребуется закупка программного обеспечения, обучение специалистов работе с новой системой учета и продаж.

Согласно оценкам аудиторов, это приведет к увеличению расходов как минимум на 100 тысяч рублей ежемесячно и приведут к росту цен на продукцию на 20-25%.

«В этой связи мы решили обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой – не отменять льготные налоговые режимы для ювелирной сферы», – заявила парламентарий в своем официальном telegram-канале.

Кроме нее соавторами инициативы числятся депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге усиливают охрану перед новым годом.