В Петербурге усиливают охрану перед новым годом

В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористическую безопасность в связи с наступлением новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

«Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники, и на транспорте», – рассказали на официальном сайте Смольного.

Отмечается, что в рамках охранных мероприятий будет усилена безопасность промышленных предприятий, а также объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов.

Кроме того, будут усилены меры безопасности в школах, детских садах, больницах и других местах массового скопления людей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге обновили осветительную систему на Дворцовой площади. Работы проводились в рамках программы благоустройства территории. В общей сложности были заменены 102 светильника – с натриевых ламп на светодиодные.