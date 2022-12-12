На Дворцовой площади обновили освещение

На Дворцовой площади обновили освещение
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге обновили осветительную систему на Дворцовой площади. Работы проводились в рамках программы благоустройства территории. В общей сложности были заменены 102 светильника – с натриевых ламп на светодиодные.

«Также в процессе работ частично заменено оборудование художественной подсветки фасада здания Главного штаба», – сообщили в официальном telegram-канале администрации Северной столицы.

Отмечается, что вместо устаревших металлогалогенных светильников специалисты установили 64 компактных прожектора. Опоры остались без изменения.

Как подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, современные фонари и подсветка зданий дополняют оформление площади и тем самым создают праздничное настроение у прохожих.

«ПАО “Газпром” совместно с “Ленсветом” при поддержке Ассоциации «Невский свет» реализует программу комплексного благоустройства Санкт‑Петербурга», а – добавили в сообщении пресс-службы.

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