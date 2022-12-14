Врач рассказала, как избежать проблем с сосудами в холода

С помощью закаливающих процедур стоит укреплять свои сосуды. Об этом сообщила врач общей практики Елена Кудряшова.

В частности, будут полезны контрастный душ, чередование теплых и холодных ванночек для ног. Также можно принимать прохладные ванны, сказала Кудряшова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она обратила внимание, что сосуды надо готовить заранее, если вы хотите сохранить своё здоровье. Однако не стоит заниматься такими процедурами, если вы имеете заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Спазм сосудов на холодном воздухе вызывает рефлекторный спазм еще и сосудов сердца, поэтому увеличивается риск обострения инфаркта», – отметила специалист.