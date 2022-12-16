Дачи дорожают: за год в Ленобласти стало почти вдвое меньше домов за 1 млн рублей

В период с января по декабрь 2022 года количество частных домов в категории до миллиона рублей сократилось почти на 40%. К настоящему времени во всей Ленинградской области можно найти только 320 таких предложений.

При этом объем предложений загородных домов в регионе показывает уверенный рост. Так с января 2022 года количество объектов недвижимости в этой категории вырос с 8160 до 10,1 тысячи – на 24,33%.

Что касается сокращения числа домов, которые готовы продать дешевле 1 миллиона рублей, наиболее значительное его сокращение отмечено в Киришском районе Ленинградской области. Сейчас продается только 31 подобный объект, тогда как в начале года их было 87.

Также следует отметить, что в Бокситогорском и Приозерском районах Ленинградской области количество домов, относящихся к указанной ценовой категории, не уменьшилось. Как и в январе, там насчитывается 8 и 2 объекта соответственно.

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