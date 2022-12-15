В России продлят льготную ипотеку

В России льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов», — сообщил Путин, цитируют главу государства РИА Новости.

Тем не менее он заявил, что такой формат начнут сворачивать. В то же время расширят доступ к семейной ипотеке под 6%. Планируется, что в следующем году ее распространят на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.

Ранее сообщалось, что возможная отмена льготной ипотеки окажет неравноценное влияние на рынок, в зависимости от региона. Аналитики изучили, для каких регионов решение об отмене льготной ипотеки может сказаться наиболее критично.

В разговоре с Gazeta.SPb риэлтор Наталья Шевченко высказала мнение, что вероятность отмены льготной ипотеки сейчас создает невероятный ажиотаж. Это необходимо для того, чтобы люди шли к более решительным действиям в вопросах покупки новостроек, считает она.