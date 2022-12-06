Отмена льготной ипотеки может стать критичной для Петербурга

Возможная отмена льготной ипотеки в конце 2022 года окажет неравноценное влияние на рынок, в зависимости от региона. Аналитики изучили, для каких регионов решение об отмене льготной ипотеки может сказаться наиболее критично.

Так, чаще всего ипотеку на «первичку» берут в Москве (8,4% от всех ипотек на первичном рынке в октябре 2022 года). Далее в рейтинге идут Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 6,1%) и Московская область (5,4%) с Тюменской (5,3%). В целом на эти пять регионов приходится 31,3% всех ипотек, выданных на первичном рынке.

В 66 регионах из 85 вклад в общее число выданных ипотек составил не более 1% на каждый. Таким образом, столичные регионы, Краснодарский край и Тюменская область больше других пострадают от завершения льготной ипотеки, говорят аналитики «ЦИАН».