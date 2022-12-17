В Петербурге мальчик впал в кому, запутавшись гамаке. Идет проверка

В Петербурге мальчик впал в кому, запутавшись гамаке. Идет проверка
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Днем в пятницу, 16 ноября, в Санкт-Петербургский педиатрический университет был доставлен 13-летний ребенок со следами удушья. По словам матери мальчика, он запутался в гамаке.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7-классника обнаружила его мать в квартире на улице Бутлерова. Он был принят медиками в состоянии «гипоксической комы».

«Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит», а – добавили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Состояние здоровья мальчика оценивается как «тяжелое».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вечером в пятницу, 16 декабря, на территории Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса, управляемого нетрезвым водителем. Транспортное средство врезалось в столб проспекте Стачек.

полиция пострадал ребенок


 

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