На Стачек автобус с пьяным водителем врезался в столб

Вечером в пятницу, 16 декабря, на территории Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса, управляемого нетрезвым водителем. Транспортное средство врезалось в столб проспекте Стачек.

«Автобус №108 врезался в столб на Стачек 99. В автобусе находился кондуктор и 1 пассажир, они не пострадали. Водитель оказался с признаками САО (сильного алкогольного опьянения – прим. ред.)», – сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» во «ВКонтакте».

Сведения о пострадавших не поступали. Также следует отметить, что по мнению некоторых комментаторов водитель в состоянии алкогольного опьянения не мог оказаться за рулем автобуса. Соответственно, причиной аварии могли стать проблемы со здоровьем или другие факторы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербургские полицейские начали проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок.