Петербургские полицейские начали проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок

Днем в четверг, 15 декабря, в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В 15:10 в Выборгском районе у дома номер 2 по Новороссийскому проспекту 48-летний автомобилист, находившийся за рулем «Mercedes Vito», сбил 9-летнего мальчика. Следует отметить, что ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходной зоны.

«В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по данному факту уже проводится проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд Санкт-Петербурга огласил приговоры для 13 участников организованной преступной группы. В 2020 году они участвовали в хищении онкопрепаратов на сумму 11,5 миллиона рублей в четырех лечебных учреждениях города.