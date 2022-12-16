Стали известны приговоры 13 фигурантам дела о хищении онкопрепаратов в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга огласил приговоры для 13 участников организованной преступной группы. В 2020 году они участвовали в хищении онкопрепаратов на сумму 11,5 миллиона рублей в четырех лечебных учреждениях города.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, неработающий Сергей Войтович, обладая «достаточными познаниями в организации торговли лекарственными препаратами» создал и возглавил преступную группу. В период с января по октябрь 2020 года злоумышленники обманом похитили препараты, предназначенные для онкодиспансеров. Общая сумма ущерба составила 11,5 миллиона рублей.

«Характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками, постоянством форм и методов преступной деятельности», а – так описали преступную группу в пресс-службе судов.

Также отмечается, что сознался в содеянном только один фигурант – Михаил Шаршин. Остальные признали вину частично или вовсе не стали этого делать.

Сергея Войтовича признали пособников в семи эпизодах мошенничества и приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Нерсисян проведет в колонии 3 года и 3 месяца, Алеся Войтович, жена первого фигуранта, получила 2,5 года, но отбывать наказание будет по достижении 14 лет ее ребенком. Такую же отсрочку получила медсестра клиники НИИ детской онкологии Евгения Колесник, которой светит 3,5 года.

Еще пять фигурантов получили условные сроки, четырем фигуранткам суд назначил штрафы по 90 тысяч рублей, от которых освободил по истечении срока давности преступлений.

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