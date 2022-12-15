В Петербурге следком возбудил уголовное дело из-за прорыва трубы на Дыбенко

Отдел СУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту прорыва трубы с горячей водой на улице Дыбенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На данный момент следователи осмотрели место происшествия, сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Кроме этого, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Напомним, трубу с горячей водой прорвало в Невском районе Санкт-Петербурга вечером во вторник, 13 декабря. Инцидент произошел на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в 17:20 на проезжей части у дома 26 по улице Дыбенко (непосредственно у станции метро). Ремонт планируют завершить к 03:00 четверга, 15 декабря.

Из-за прорыва трубы горячей воды на улице Дыбенко в Петербурге в больницу за помощью обратились четыре жителя. Из-за чрезвычайного происшествия пострадали 65-летний житель Искровского проспекта, 18-летняя жительница Кудрово, 25-летний житель Дачного проспекта и 20-летняя жительница улицы Крыленко.