В Петербурге у станции «Дыбенко» прорвало трубу с кипятком

Трубу с горячей водой прорвало в Невском районе Санкт-Петербурга вечером во вторник, 13 декабря. Инцидент произошел на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко.

«Вся проезжая часть в кипятке, дорогу не перейти», – говорится в посте, опубликованном в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в 17:20 на проезжей части у дома 26 по улице Дыбенко (непосредственно у станции метро). Ремонт планируют завершить к 03:00 четверга, 15 декабря.

Отмечается, что в течение указанного периода подача горячей воды не будет отключена, отопление близлежащих домов будет осуществляться по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на Невском проспекте Северной столицы произошло ДТП. На фотографии, опубликованной в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что под колесами внедорожника Toyota лежит человек.