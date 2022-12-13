На Невском проспекте под иномаркой обнаружили тело мужчины

Утром во вторник, 13 декабря, около 07:00 на Невском проспекте произошла чрезвычайная ситуация. На фотографии, опубликованной в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что под колесами внедорожника Toyota лежит человек.

«Он пьяный был, шёл на красный и сам упал под колеса», – открыл свою точку зрения на произошедшее один из пользователей социальной сети.

Согласно имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Предположительно, водитель не заметил пешехода, пересекавшего проезжую часть по переходу. Официальная информация пока не поступала.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что неубранный снег и пробки — утренняя эпопея продолжается в Санкт-Петербурге. Смольному не удалось полностью справиться с последствиями циклона «Биргит», засыпавшего город снегом в первый день недели.