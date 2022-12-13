Неубранный снег и пробки — утренняя эпопея продолжается в Петербурге

Петербуржцы начали утро вторника, 13 декабря, с автомобильных заторов на дорогах и неубранного снега. Смольному не удалось полностью справиться с последствиями циклона «Биргит», засыпавшего город снегом в первый день недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас в Северной столице отмечаются 7-балльные пробки, центральная часть города «выкрашена» в красный. На 16 дорогах также проводятся дорожные работы.

«Даже не верится, что это шоссе в центре города. По ощущениям с фотографий, просто снег на забытой где-то далеко-далеко дороге…», – выразил свое мнение насчет состояния дорог один из петербуржцев. Усилий администрации пока не хватает для противостояния погоде.

Ухудшению ситуации также способствуют дорожно-транспортные происшествия: из-за снежного покрова происходят столкновения и заносы. Так в районе 07:00 Комендантский проспект оказался перекрыт из-за заноса сразу двух автобусов, сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что интерактивная карта помогла найти снегоуборщики в Санкт-Петербурге.