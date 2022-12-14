Стало известно состояние пострадавших из-за прорыва трубы на Дыбенко

Из-за прорыва трубы горячей воды на улице Дыбенко в Петербурге в больницу за помощью обратились четыре жителя. Из-за чрезвычайного происшествия пострадали 65-летний житель Искровского проспекта, 18-летняя жительница Кудрово, 25-летний житель Дачного проспекта и 20-летняя жительница улицы Крыленко.

Все пострадавшие получили термический ожог стоп. Сейчас все пострадавшие уже находятся в удовлетворительном состоянии, их отпустили после оказания медицинской помощи.

Как уточняет 78.ru, сейчас ремонтные работы на месте происшествия еще продолжаются.

Напомним, трубу с горячей водой прорвало в Невском районе Санкт-Петербурга вечером во вторник, 13 декабря. Инцидент произошел на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в 17:20 на проезжей части у дома 26 по улице Дыбенко (непосредственно у станции метро). Ремонт планируют завершить к 03:00 четверга, 15 декабря.